Per Ablenkungsmanöver: Pärchen stiehlt Geldbeutel aus Kosmetikstudio

Ein Diebstahl hat sich am Dienstag in einem Kosmetikstudio in der Deininger Straße in Nördlingen ereignet. Gegen 12 Uhr habe ein Pärchen das Geschäft betreten. Der Mann verwickelte laut Angaben der Polizei die Inhaberin in ein Gespräch, während seine weibliche Begleiterin das Geschäft auskundschaftete. Nachdem die beiden dieses verlassen hatten, stellte die Betreiberin das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Bei dem männlichen Täter habe es sich um einen ca. 30-jährigen, schlanken Mann gehandelt. Beide Personen hätten ein asiatisches Aussehen gehabt und gebrochen deutsch gesprochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

