Dieb erbeutet Bohrer im Wert von 1500 Euro in Nördlinger Baumarkt

Ein unbekannter Täter hat Bohrer im Wert von 1500 Euro aus einem Baumarkt in Nördlingen gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl am vergangenen Donnerstag zwischen 12.45 und 13 Uhr in der Würth-Filiale. Um nicht ertappt zu werden, wendete der Täter ein Ablenkungsmanöver an: Er befüllte zunächst einen Einkaufswagen mit diversen Waren, stellte diesen dann im Kassenbereich ab und verließ das Geschäft mit der Bemerkung, dass sein Chef in Kürze die Waren bezahlen und abholen werde.

Tatsächlich hatte der Mann jedoch seinen Rucksack mit den Bohrern befüllt und verließ damit unbemerkt die Filiale, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt. Erst am nächsten Tag sei ein Angestellter des Baumarktes auf den Diebstahl aufmerksam geworden. Er erfuhr nämlich von einem ähnlichen Vorfall, der sich in einer anderen Filiale in Baden-Württemberg ereignet haben soll. Hier soll ein Angestellter den Dieb verfolgt haben, der zwar flüchten konnte, aber seinen Rucksack verlor. Darin befand sich angeblich Diebesgut im Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen vermutet einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise, die die Beamten unter Telefon 09081/2956-0 entgegennehmen. (AZ)