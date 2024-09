Diebstahl aus Auto dank technischem Defekt

Einem Mann ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Oettingen die EC-Karte aus seinem Auto gestohlen worden. Laut Polizeibericht parkte der Opel Corsa in der Dekan-Müller-Straße. Der Mann hatte das Auto am Mittwochabend per Knopfdruck mit dem Funkschlüssel versperrt. Am Donnerstagmorgen stellte er fest, dass aus seinem Auto 80 Euro Bargeld und die EC-Karte fehlten. Diese hatten sich im Auto im Geldbeutel befunden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Fahrertür aufgrund einer Fehlfunktion nicht versperrt war. Mit der EC-Karte wurden noch in der Tatnacht Einkäufe an einem Zigarettenautomaten in Oettingen getätigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. Weiterhin weist sie darauf hin, dass Fahrzeuge und Wohnanwesen beim Verlassen zu versperren sind. (AZ)

