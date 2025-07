Unbekannte stehlen Laufräder in Nördlingen

Zwei blaue Laufräder der Marke Puky wurden am Samstag in Nördlingen gestohlen. Die Räder wurden gegen 10 Uhr im Bereich Schubertstraße am Zugang zur Höhnbrücke in Nördlingen abgestellt. Als die Räder etwa eine Stunde später wieder abgeholt werden sollten, waren diese nicht mehr auffindbar, wie es im Polizeibericht heißt. Der Wert der Laufräder wird auf ca. 200 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

