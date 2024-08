Das Wochenende im Landkreis: Von Kartoffelfest bis Oldtimer

Das große Kartoffelfest lockt an diesem Wochenende die Familien ins Museum Kulturland Ries in Maihingen, in Donauwörth kann man besondere Oldtimer bestaunen: Das sind die Veranstaltungs-Tipps unserer Redaktion für den Landkreis Donau-Ries zum 23. bis 25. August.

Konzerte: Im Rahmen der Reihe „Musik am Marktplatz“ tritt in Wemding am Sonntag, von 19 bis 21 Uhr, Ben Stone, ein Solist mit Akustik-Gitarre, auf. In Nördlingen gibt es eine Reihe, die den gleichen Namen trägt. Um 19 Uhr ist am Freitag die Band „Voices & Strings & Friends“ inmitten der Stadt zu hören.

Kino: In Rain an der Leutnantschanze im Stadtpark findet am Freitag um 19.30 Uhr ein Open-Air-Kino statt. Gezeigt wird „Mamma Mia“. Am Samstag zur gleichen Zeit dürfen sich Kinofreunde über den Film „Oppenheimer“ freuen.

Feste

• Donauwörth lädt am Samstag wieder zum alljährlichen Oldtimertag ein. Von 8 bis 16 Uhr können in der Innenstadt, der Altstadtinsel Ried und dem Heilig-Kreuz-Garten echte Klassiker bestaunt werden. Am Heimatmuseum sind zudem Venus-Roller ausgestellt.

• In Mündling feiert die Pfarrei St. Johannes der Täufer am Sonntag Pfarrfest. Gestartet wird um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, es folgt das Fest und um 17 Uhr eine dazugehörige Andacht.

• Das Museum Kulturland Ries feiert am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Kartoffelfest. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Aktivitäten wie ein Schälwettbewerb und die Prämierung der größten Kartoffel. Um 13 und um 15 Uhr holt ein Oldtimer-Traktor samt Kartoffelroder die „Ärbira“ an die Oberfläche.

Führungen

• Führungen: In Donauwörth wird diesen Freitag die Themenführung „Die Donau lebt!“ angeboten. Los geht es um 18 Uhr an der städtischen Tourist-Information. Zudem können Kinder am Freitag um 10 Uhr an der Kinderführung „Auf Erlebnis- und Entdeckertour“ teilnehmen. Die Burg Harburg hat auch wieder ihre Tore für Führungen geöffnet. Wer sich schon einmal gefragt hat, in welchem Bezug die verschiedenen Namen der historischen Gassen, Plätze und Märkte in Nördlingen stehen, kann am Sonntag um 11 Uhr an einem eineinhalbstündigen Rundgang teilnehmen. Die Führung beginnt an der Rathaustreppe.