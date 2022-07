Extreme Trockenheit und Borkenkäfer machen die Wälder zum Pulverfass

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sorgt sich um die Wälder der Landkreise Donau-Ries und Dillingen und bittet Waldbesitzer und Bürger um erhöhte Vorsicht.

In den Dillinger und Donau-Rieser Wäldern sorgen die lang anhaltende Trockenheit und das steigende Befallsrisiko durch den Borkenkäfer für eine brandgefährliche Situation. Mit allem Nachdruck bittet der Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen, Marc Koch, die Waldbesitzer und Bürger um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Waldeigentümer sollen Forste alle zwei Wochen kontrollieren

"Derzeit lässt sich in unseren heimischen Wäldern ein starker Käferflug beobachten", sagt Koch. Vom Borkenkäfer befallene Bäume könne der Waldbesitzer gut am Bohrmehl erkennen, das sich beim Anlegen der Fraßgänge am Fuß des Baumstamms bildet. Der Forstdirektor ermahnt die Waldeigentümer, ihre Forste alle zwei Wochen zu kontrollieren, befallene Bäume zu markieren und möglichst schnell aufzuarbeiten. Das entnommene Käferholz sollte mindestens 500 Meter vom nächstgelegenen Fichtenbestand gelagert werden. "Das macht den Einsatz von Insektiziden überflüssig."

Koch zufolge ist eine staatliche Förderung für die zügige Aufarbeitung von Käferholz möglich. Zugleich weist er darauf hin, dass die Waldbesitzer gesetzlich zur Bekämpfung des Borkenkäfers verpflichtet sind. "Ein Zurücklehnen und Abwarten gibt es hier nicht. Die einzig wirksame Methode, dem Borkenkäfer Paroli zu bieten, ist eine saubere Waldwirtschaft."

Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am AELF: "Die extrem trockene und heiße Sommerwitterung hat den Waldboden in ein Pulverfass verwandelt." Foto: AELF Nördlingen-Wertingen

Das zweite Risiko ist die erhöhte Waldbrandgefahr. Seit einer Woche gilt für weite Teile Bayerns die höchste von fünf Waldbrandgefahrenstufen, so Koch. Alle Waldbesucher sollten sich unbedingt an das Rauchverbot halten, das von Anfang März bis Ende Oktober gilt. "Eine weggeworfene Zigarette kann die Zündschnur sein, die das Pulverfass aus vertrockneten, leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln auf dem Waldboden explodieren lässt", betont Koch. "Jeder Bürger sollte sich bewusst machen, dass die Wälder unsere grüne Lunge sind, die wir alle schützen wollen."

Anfällig für Waldbrände sind junge Nadelholzbestände

Besonders anfällig für Waldbrände sind junge Nadelholzbestände auf trockenen Standorten mit einer starken Vergrasung. Die Brände entstehen fast immer als Bodenfeuer, die dann über den Stamm auf die Baumkronen übergreifen. Wird schnell eingegriffen und ein Übergreifen des Feuers auf die Kronen verhindert, ist der Waldbestand meistens noch zu retten, erklärt Koch. Deshalb sei es so wichtig, dass aufmerksame Waldbesucher auch einen noch so kleinen Brand sofort unter Telefon 112 an die Feuerwehr melden. Eine gute Erschließung der Wälder hilft dabei, Waldbrandschäden zumindest zu verringern.

Selbst das Abstellen eines Autos auf trockenem Gras kann aufgrund heißer Fahrzeug-Katalysatoren zur Gefahrenquelle werden. "Deshalb sollte jeder schon aus Eigeninteresse sein Fahrzeug nicht auf einem leicht entzündlichen Untergrund parken." Koch weist die Waldbesitzer darauf hin, dass sie das bei Forstarbeiten anfallende Holz, Reisig oder Kronenmaterial keinesfalls verbrennen, sondern aus dem Wald abtransportieren und zügig hacken sollen. "Eine Entspannung der brandgefährlichen Lage wird es erst nach stärkeren Regenfällen und bei deutlich sinkenden Temperaturen geben." (AZ)