130 Einsatzkräfte bekämpfen die Flammen im Dinkelsbühler Eisenkrug

Eine Person wird über die Drehleiter gerettet. Der OB zeigt sich bestürzt über den zweiten Brand innerhalb nur weniger Wochen.

Binnen zwei Wochen haben zwei prominente Gebäude in Dinkelsbühls Altstadt gebrannt. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte war am Mittwoch, 9. August, beim Brand des Nördlinger Torturms erforderlich und am Donnerstag brach vormittags ein Feuer im Dachgeschoss des beliebten Restaurants und Hotel Eisenkrug am Weinmarkt/Dr.- Martin-Luther-Straße im Herzen der Altstadt aus.

Die Alarmierung erfolgte laut Kreisbrandrat Thomas Müller um 9.34 Uhr. Neun Feuerwehren waren mit 130 Einsatzkräften, zahlreichen Fahrzeugen und drei Drehleitern, aus Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Bechhofen, am Einsatzort. Eine Person musste über die Drehleiter gerettet werden, vier weitere Personen konnten das Dachgeschoss über die Treppen verlassen.

Stadtbildprägend ist das Restaurant und Hotel Eisenkrug, ein Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert, in dessen Dachgeschoss am Donnerstag in Dinkelsbühl ein Feuer ausbrach. Foto: Peter Tippl



Durch das Feuer entstand erheblicher Schaden am Dachstuhl, die durch Hitzeeinwirkung heruntergefallenen Biberschwanzziegel des Daches säumten die angrenzende Elsassergasse. Um die Mittagszeit hatten die Brandschützer das Feuer unter Kontrolle, jedoch sind laut dem Kreisbrandrat Brandüberwachung und Nachlöscharbeiten noch notwendig.

Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, der seit gestern aus dem Urlaub zurück ist, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme bestürzt über den zweiten Brand innerhalb kürzester Zeit. Jedoch konnte dank der starken und strukturierten Einsatzleistung der Rettungskräfte Schlimmeres verhindert werden. Alle Personen wurden rechtzeitig vor einer Gefahr durch ausbreitendes Feuer gerettet, dankte der OB den Rettungskräften von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rotem Kreuz und Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude, in der Altstadt sind die Häuser bekanntlich sehr nahe aneinandergelegen, konnte verhindert werden.

Brandursache im Hotel Eisenkrug in Dinkelsbühl noch ungeklärt

Beeinträchtigungen wegen Rauchentwicklung sind in den Nachbargebäuden aber unvermeidbar, hieß es von der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Im Dachgeschoss befand sich die Bügelstation.

Die Turmuhr im Nördlinger Torturm zeigt aktuell noch auf 5.30 Uhr, dem Zeitpunkt, an dem ein Passant die Feuerwehr in der vorletzten Woche über einen „sonderbaren Lichtschein und Knistern“ informierte. Kurz nach 7 Uhr morgens hatten rund 50 Brandschützer den Brand im Torturm unter Kontrolle. Nach Auskunft der Stadt Dinkelsbühl wurden zwei Stockwerke vollkommen zerstört, der oberste Turmbereich und das Dachgebälk blieben hingegen weitestgehend verschont.

Binnen zwei Wochen haben zwei prominente Gebäude in Dinkelsbühls Altstadt gebrannt. Foto: Peter Tippl

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden im Nördlinger Torturm auf etwa 130.000 Euro. Das Löschwasser soll sukzessive abtrocknen, schildern Baufachleute. Nahezu vollständig zerstört hingegen sind die Exponate und historischen Kostüme des Vereins „Die Getreuen des Königs Gustav Adolf 1632“, die im Torturm seit acht Jahren ein kleines Museum betrieben hatten.

Nach dem Brand der Gaststätte Luis in der Segringer Straße im Oktober 2021, dem Brand im Städtischen Bauhof im Juni 2021 und binnen zwei Wochen im Nördlinger Torturm und im Hotel Eisenkrug hofft Dinkelsbühl nun auf eine ruhigere Zeit. Laut dem Dinkelsbühler Rathaus wird das Event „Dinkelsbühl leuchtet“ am Samstag, 26. August, stattfinden.