16-Jährige in Dinkelsbühl bei Fahrübungen auf dem Motorrad erwischt

Am Sonntag wird in Dinkelsbühl eine Motorradfahrerin kontrolliert. Diese ist noch minderjährig und übt für ihre anstehende Führerscheinprüfung.

Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Dinkelsbühl ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Gegen 16 Uhr geriet die Schülerin am Mayrweg in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass die 16-Jährige wohl im Beisein ihres Vaters für ihre anstehende Fahrprüfung auf dem Motorrad geübt hatte. Gegen die 16-Jährige und ihren Vater ist nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Ob die Schülerin zeitnah zur Führerscheinprüfung zugelassen wird, ist noch ungewiss. (AZ)