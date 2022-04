50.000 Euro Schaden: Kleinflugzeug muss bei Dinkelsbühl notlanden

Wegen eines technischen Problems am Flugzeugmotor musste am Mittwoch ein Pilot bei Dinkelsbühl notlanden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Ein 51-jähriger Pilot ist am Mittwoch gegen 13 Uhr mit seinem Kleinflugzeug ungeplant auf einem Acker in der Nähe des Dinkelsbühler Ortsteils Esbach notgelandet. Der Grund war laut Polizei ein technisches Problem am Motor des Kleinflugzeuges der Marke Piper. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl wurde über die Integrierte Leitstelle in Ansbach über die Notlandung informiert.

Da sich bereits ein Polizeihubschrauber wegen eines anderweitigen Einsatzes in der Nähe befand, nahm dessen Besatzung die Suche nach dem Notlandungsort auf. Dort machte der 51-Jährige bereits außerhalb seiner Maschine durch Winken auf sich aufmerksam. Danach trafen noch weitere Streifen ein, außer dem Polizeihubschrauber landeten außerdem ein Rettungshubschrauber und ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr bei Esbach. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr sowie das THW Dinkelsbühl.

Pilot bleibt unverletzt, das Wrack wird in den nächsten Tagen geborgen

Bei der Notlandung wurde das Bugrad des Kleinflugzeuges abgeknickt, anschließend schlug es mit dem Propeller im Ackerboden auf. Während der Acker nicht beschädigt wurde, entstand am Flugzeug ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Pilot blieb unverletzt, wurde aus Sicherheitsgründen aber von den Rettungskräften in das Klinikum nach Dinkelsbühl gebracht. In den nächsten Tagen soll das Flugzeug von Spezialisten einer Flugzeugwerft aus Straubing geborgen und abtransportiert werden. (AZ)

