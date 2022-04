Kein Aprilscherz: Känguru bei Dinkelsbühl eingefangen

Die Polizei Dinkelsbühl hatte am Freitag einen ungewöhnlichen Einsatz: Ein Känguru musste eingefangen werden. Das hält sich seit Längerem in der Gegend auf.

Ein 28-jähriger Landwirt aus Bernhardswend bei Dinkelsbühl hat am Freitag, 1. April, ein frei laufendes Känguru eingefangen. Während seiner Arbeit bemerkte er das Beuteltier und konnte es schließlich mit viel Geschick in einen Lagerschuppen locken. Daraufhin verständigte der 28-Jährige die Polizei in Dinkelsbühl.

Känguru bei Dinkelsbühl eingefangen

Laut Polizei ist seit Längerem bekannt, dass sich in der Gegend ein Känguru aufhält. Nach dem Eintreffen der Streifenbeamten wurde das Landratsamt Ansbach über das eingefangene Tier informiert. Bevor weitere Maßnahmen ergriffen wurden, ermittelten die Polizeibeamten den rechtmäßigen Besitzer des Kängurus, der sich um die Abholung des Tieres kümmerte. (AZ)