Ein Toter und drei Schwerverletzte nach Unfall bei Dinkelsbühl

Ein 76-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er will auf dem Weg zur B25 überholen, dann nimmt der tragische Unfall seinen Lauf.

Ein Toter und drei Schwerverletzte sind die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls bei Dinkelsbühl. Gegen 17.25 Uhr fuhr laut Polizei am Donnerstag ein 76-Jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2218 aus Seidelsdorf kommend in Richtung B25. Kurz nach der Abzweigung zur Larrieder Straße setzte er Augenzeugen zufolge zum Überholen an.

Unfall in Dinkelsbühl: 76-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Zunächst fuhr er dem vor ihm fahrenden Fahrzeug hinten auf, anschließend geriet er auf die linke Fahrbahnseite, und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Der Unfallverursacher erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, die weiteren Unfallbeteiligten wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen, der die Beamten bei der Unfallaufnahme unterstützte. An der Unfallstelle befand sich ein Großaufgebot von Rettungskräften aus BRK und Feuerwehr. Die Staatsstraße blieb für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 23.000 Euro. (AZ)