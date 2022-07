Endspurt bei der Dinkelsbühler Kinderzeche

Die Festwoche klingt an diesem Wochenende aus. Wichtige Termine im Überblick.

Endspurt bei der Kinderzeche. Am kommenden Wochenende klingt die Festwoche in der "schönsten Altstadt Deutschlands" aus. Am Samstag, 23. Juli, besteht um 15 Uhr noch einmal die Chance, das historische Festspiel im Schrannensaal anzuschauen und anschließend die spektakuläre Stadtübergabe mit dem Einfall der Schweden, und am Sonntag, 24. Juli, gibt es noch zwei Aufführungen um 9.15 Uhr und 11.45 Uhr.

Jeweils anschließend an das Festspiel die Stadtübergabe. Der Sonntag hat aber noch weitere Höhepunkte zu bieten. Ab 8.30 Uhr kann das Lagerleben der schwedischen Belagerer vor den Stadtmauern betrachtet werden, und um 10 Uhr finden Tänze im Schwedenlager statt. Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ist der letzte historische Festzug durch die Stadt und anschließend auf dem Weinmarkt der berühmte Spruch des "kleinen Obristen". Ab 16.30 Uhr können am Weinmarkt die Tänze der Zunfttanzgruppe bestaunt werden. Höhepunkt und Abschluss ist ab 20.30 Uhr die Schlussveranstaltung der Kinderzech-Festwoche.

Zapfenstreich bei der Dinkelsbühler Kinderzeche am Sonntag

Tänze der Jugend, des Dinkelsbühler Schäferreigens, Lorereigen, Biedermeierreigen und der Kinderzechguckenreigen finden statt, Aufmarsch und Konzert der Dinkelsbühler Knabenkapelle mit Schwertertanz und Fahnenschwingen und abgeschlossen werden die Darbietungen mit "Gänsehaut-Charakter". Bei festlicher Beleuchtung des Marktplatzes und Weinmarkts wird der Große Zapfenstreich gespielt.