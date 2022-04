Robin Hood und Pippi Langstrumpf: Zwei Stücke feiern bald Premiere

Am Samstag, 14. Mai, feiern gleich zwei Theaterstücke Premiere - eines in Dinkelsbühl, eines in Feuchtwangen. Wie man an Karten kommt.

Die Festspielzeit kann starten: Kürzlich fand bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen der Probenbeginn für das Kinderstück "Pippi Langstrumpf" statt und seit zwei Wochen laufen die Proben für "Robin Hood" bei den Sommerfestspielen auf der Freilichtbühne am Wehrgang in Dinkelsbühl. Mit den Festspielen ein Signal für Lebensfreude setzen und die kreative Kraft des Spielens den schrecklichen Meldungen über den Krieg in Europa entgegensetzen, will Kreuzgang-Intendant Johannes Kaetzler.

Beim ersten Probenauftakt zum Kinderstück traf sich das komplette Schauspielensemble in der Feuchtwanger "Schranne" und hier gab Kaetzler bekannt, dass das Bühnenbild im Kreuzgang-Geviert "Mega-Grün" mit lebendiger Flora und extrem nachhaltig gestaltet werde. Erstmals wurde anschließend das Gruppenbild der Schauspielerinnen und Schauspieler mit dem Intendanten im verschneiten Kreuzgang aufgenommen.

Pippi Langstrumpf kommt nach Feuchtwangen, Robin Hood nach Dinkelsbühl

Meike Pintaske schlüpft bei dem Kinderstück, in dem Lennart Matthiesen Regie führt, in die Rolle der "Pippi" und freut sich auf eine wundervolle Spielzeit. Aktuell können im Kreuzgang 511 Plätze gebucht werden, hieß es. Informationen und Kartenreservierungen unter Telefon 09852/90444 bei den Kreuzgangspielen. Premiere ist am Samstag, 14. Mai, um 16.15 Uhr.

75 Minuten zuvor, am Samstag, 14. Mai, um 15 Uhr startet das Landestheater Dinkelsbühl mit der Premiere von "Robin Hood" auf der Freilichtbühne am Wehrgang. Bei der Geschichte "für alle Kleinen und Großen, die tiefe Freundschaft, echte Gerechtigkeit und viele Abenteuer erleben wollen", so die Ankündigung, führt Jürg Schlachter Regie. Janina Lisa Dötterl, Maike Frank, Mario Brutschin, Simon Fleischhacker, Knut Fleischmann und Andreas Peteratzinger bringen die "wahre Legende" über Robin Hood in der Fassung von John von Düffel in insgesamt 15 Rollen auf die Bühne. Weitere Informationen und Kartenreservierungen unter Telefon 09851/58252727 beim Landestheater Dinkelsbühl.