Frühjahrsmarkt in Dinkelsbühl eröffnet

In Dinkelsbühl fand am Sonntag der erste Frühjahrsmarkt statt. Er eröffnet die Marktsaison. Auch die Termine für die nächsten Märkte stehen schon fest.

Bei herrlichem Frühlingswetter ist in der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl am Sonntag die Marktsaison mit dem Josephi-Jahrmarkt eröffnet worden. Passend dazu hatte das Rathaus das Motto "Hallo Frühling!" ausgegeben und diesem Wunsch folgten sowohl das Wetter als auch eine große Besucherzahl.

Die Parkplätze rund um die Innenstadt waren voll belegt, denn die Fahrzeuge werden an den Markttagen vom innerstädtischen Verkehr ausgesperrt. An Attraktionen hatte Dinkelsbühl einiges aufgeboten, denn neben Marktständen und den geöffneten Dinkelsbühler Einzelhandelsgeschäften fand in der Schranne und am Weinmarkt die achte Auflage des Dinkelsbühler Samenfestes statt.

Wann die nächsten Märkte in Dinkelsbühl stattfinden

Märkte, das sind auch immer Treffpunkte für die Bevölkerung aus Stadt und Umland, und das war spürbar. Endlich wieder einmal über einen Markt bummeln und in die Geschäfte gehen, sich mit Freunden und Bekannten unterhalten, war eine der meistgehörten Antworten nach dem Marktgefühl. Nach den Wintermonaten wollten die Menschen wieder auf die Straßen und Sonne tanken, sich austauschen und flanieren, durch die Straßen und Gassen schlendern und an den Marktständen und in den Geschäften schauen und kaufen.

Dies gelang am vergangenen Sonntag beim Josephi-Jahrmarkt und kann bei den nächsten Märkten hoffentlich ohne weitere Corona-Einschränkungen auch genossen werden. Die nächsten Märkte in Dinkelsbühl sind am Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, der Ostermarkt vor und in der Schranne, von Mittwoch, 6. April, bis Freitag, 8. April, soll ein Mittelaltermarkt stattfinden und am Sonntag, 24. April, ist großer Georgi-Markt mit Autoschau.