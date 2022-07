In Dinkelsbühl beginnt die Kinderzeche

Ab dem 15. Juli wird in der Altstadt von Dinkelsbühl und auf dem Schießwasen gefeiert. Wann das historische Festspiel gezeigt wird.

Der Gruß "a scheene Kinderzech" schallt ab dem 15. Juli wieder durch die schönste Altstadt Deutschlands. Von Freitag bis Sonntag, 24. Juli, findet das historische Kinder- und Heimatfest in der Dinkelsbühler Altstadt und auf dem Schießwasen statt, von Freitag, 15. Juli, bis Mittwoch, 20. Juli gibt es dazu ein Volksfest.

Keine andere Veranstaltung lockt Einheimische wie Gäste Mitte Juli so in Scharen an und wird von über 1000 Akteuren in historischen Kostümen authentisch in die Straßen Dinkelsbühls gebracht. In diesem Jahr ganz besonders, denn nach zwei Jahren Zwangspause findet zugleich das 125-jährige Jubiläum statt. Start ist am Freitag, 15. Juli, um 17.30 Uhr mit dem Konzert der Dinkelsbühler Stadtkapelle auf dem Weinmarkt und anschließendem Ausmarsch zum Schießwasen mit Bieranstich durch Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer im Festzelt. Die Kinderzeche erstreckt sich bis zum Sonntag, 24. Juli, mit der Schlussveranstaltung ab 20.30 Uhr. Verschiedene Tänze werden präsentiert, ein Konzert der Knabenkapelle und abgeschlossen wird die Jubiläums-Kinderzeche mit großem Zapfenstreich und festlicher Beleuchtung des Marktplatzes und Weinmarkts.

Was bei der Kinderzeche in Dinkelsbühl geboten ist

Das historische Festspiel hat Ludwig Stark im Jahr 1897 verfasst – daher das 125-jährige Jubiläum der Kinderzeche in diesem Jahr – und sich als Gegenspielerin zum Schweden-Obristen Sperreuth eine Kinderlore ausgedacht. Sie kommt mit ihrer Kinderschar und erweicht das Herz der Belagerer, sodass Dinkelsbühl von der Brandschatzung verschont blieb. Lea Kolb und Kristin Brandner schlüpfen in diesem Jahr abwechselnd in die Rolle der Kinderlore. Erstmals wird das Festspiel in dieser Saison am Samstag, 16. Juli, um 15 Uhr im Schrannen-Festsaal gezeigt, es folgt gegen 16.45 Uhr die Stadtübergabe auf dem Altrathausplatz. Am Sonntag, 17. Juli, gibt es die erste Vorstellung um 9.15 Uhr mit anschließender Stadtübergabe und um 11.45 Uhr die zweite Vorstellung. Weitere Vorstellungen des Festspiels, alle im Schrannen-Festsaal, sind am Montag, 18. Juli, um 9.45 Uhr, am Samstag, 23. Juli, 15 Uhr und am Sonntag, 24. Juli, um 9.15 Uhr und 11.45 Uhr jeweils mit anschließender Stadtübergabe.

Am Freitag, 15. Juli, wird mit dem Bieranstich gegen 18.30 Uhr das Volksfest auf dem Schießwasen eröffnet, von Samstag, 16. Juli, bis Mittwoch, 20. Juli, können von 10 Uhr bis 24 Uhr Fahrgeschäfte, Marktstände, Biergärten und das Festzelt genutzt werden. Am Samstag, 23. Juli, können alle Interessierten ins Schwedenlager hineinschnuppern. Weitere Informationen oder Anmeldungen zum Festspiel unter Telefon 09851/902440 beim Touristikservice der Stadt. (pet)