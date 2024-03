Diebstahl im Landkreis Ansbach: Diebesgut im Donau-Ries sichergestellt

Ein Unbekannter entwendet mehrere Nissenleuchten von einer Warnbake. In einer dieser Leuchten befand sich jedoch ein GPS-Tracker, der ein Gebäude im Landkreis Donau-Ries ortete.

Mehrere Nissenleuchten und zwei Verkehrszeichen von einer Warnbake hat ein zunächst Unbekannter in der Nacht von Freitag am Samstag bei Lentersheim, Landkreis Ansbach, gestohlen. Das Diebesgut wurde jedoch im Landkreis Donau-Ries sichergestellt.

Die Warnbake wurde anlässlich der Straßensperre für die „Käskärwa“ aufgestellt, teilt die Dinkelsbühler Polizei mit. Eine der entwendeten Nissenleuchten war durch den Aufsteller jedoch mit einem GPS-Tracker ausgestattet, heißt es weiter.

Nach dem Diebstahl ortete der Aufsteller den Tracker in einem Einfamilienhaus im Landkreis Donau-Ries. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung wegen Gefahr in Verzug an der festgestellten Adresse angeordnet.

Blinkende Nissenleuchten in Einfamilienhaus

Vor Ort erhärtete sich der Tatverdacht: Die Einsatzkräfte sahen durch ein Fenster im Bereich direkt hinter der Eingangstüre die noch blinkenden Nissenleuchten.

Die Gegenstände wurden letztendlich sichergestellt. Eine 30 Jahre alte Frau die in dem Einfamilienhaus lebt, räumte ein, den Diebstahl begangen zu haben. ( AZ )