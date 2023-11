Bald beginnt der malerische Weihnachtsmarkt im Dinkelsbühler Stadtpark

Der Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl hat am Donnerstag eröffnet. Worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können.

Mit dem malerischen Weihnachtsmarkt im Stadtpark, dem geschmückten Weihnachtsbaum vor dem Münster St. Georg, den verwinkelten Gassen und beleuchteten Schaufenstern startet in Dinkelsbühl die Vorweihnachtszeit. Ebenfalls geboten sind ein Kunsthandwerkermarkt im kleinen Schrannensaal, einer Krippen-Tour durch die Altstadt, der „Winterzauber“ auf dem Schweinemarkt hinter dem Rathaus, Konzerte, Theater und Begegnungen. Dem tristen Monat November setzt Dinkelsbühl mit der Eröffnung des Weihnachtsmarkts im Stadtpark am Donnerstag, 30. November, ein fröhliches Ende. Zuerst versammeln sich um 16.15 Uhr die Kinder der Stadt mit dem Christkind und den Engeln, Weihnachtsmann und Nikolaus am Weihnachtsbaum vor dem Münster bei der Musik der Stadtkapelle. Danach findet ein Lichterzug zum Weihnachtsmarkt im Stadtpark zur offiziellen Eröffnungsfeier des Marktes statt.

Lichterzug zum Weihnachtsmarkt im Dinkelsbühler Stadtpark

Diesen organisiert in gewohnter Weise Karl Reinhardt mit seinem Team. Rund 80 geschmückte Buden säumen die Wege im Stadtpark und bieten traditionelles Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Schnitzereien und vieles mehr. Ein breites kulinarisches Angebot inklusive, von gebratenen Mandeln über leckere Bratwürste bis zu herzhaften Speisen. Für die Kinder ist wieder das Karussell aufgebaut, der Nikolaus verteilt täglich kleine Geschenke, und für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Der Weihnachtsmarkt ist von Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Bis 22. Dezember können die Besucher diesen Weihnachtsmarkt im romantischen Stadtpark genießen. Traditionell steht die Adventszeit in Dinkelsbühl unter dem Motto „Ihr Kinderlein kommet“. Den Text dieses bekannten Weihnachtsliedes hat Christoph von Schmid, am 15. August 1768 in Dinkelsbühl geboren, verfasst. An den Priester und „Erzähler der Jugend“ erinnert ein Denkmal am Münsterplatz.

Stimmungsvoll beleuchtet wird sich auch in diesem Jahr die Altstadt von Dinkelsbühl präsentieren. Foto: Peter Tippl

Im Münster St. Georg lädt die große Heimatkrippe zum Staunen ein. Ein Team erfahrener Krippenbauer wird die Krippenlandschaft, deren Ursprung rund 100 Jahre zurückreicht, in der Adventszeit aufbauen. Eine weitere Krippe befindet sich in der St.-Paul-Kirche, und besonderes Augenmerk sollte auf die orientalische Krippe in der Kapuzinerkirche gelegt werden. Diese Krippe kann im Advent nur freitags, samstags und sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr besichtigt werden.

Beim Bummel durch die Altstadt kann der Kunsthandwerkermarkt (ab 30. November) im kleinen Schrannensaal, geöffnet montags bis freitags von 13 Uhr bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr, besucht werden. Kunstvolle Objekte, liebevolle Handarbeiten, bemalte Springerle, Bären und Puppen, Hüte und Schals – ein breites Angebot erwartet die Besucher. Der „Winterzauber“ am Schweinemarkt (auch ab 30. November) hinter dem Rathaus lädt zum Verweilen in der Altstadt ein. Geöffnet von Montag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 19 Uhr und Freitag bis Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr.

Lange Einkaufsnacht am 9. Dezember in Dinkelsbühl

Die Gastronomen bieten in der Altstadt an Hütten und Ständen Glühwein und kleine Speisen an, immer freitags um 15.30 Uhr kann bei einem kleinen Konzert im Münster bei „Orgel um halb“ Ruhe gefunden werden, sonntags um 16 Uhr sind die Turmbläser aktiv, Stadtführungen werden angeboten, und im Haus der Geschichte werden Traditionelles und Skurriles bei der Ausstellung „Es weihnachtet sehr!“ gezeigt. Am 9. Dezember findet die Lange Einkaufsnacht mit geöffneten Geschäften bis 21 Uhr statt. Zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar werden besondere Veranstaltungen zu den „Rauhnächten“ angeboten, und am Samstag, 30. Dezember, gastiert das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble in der St.-Paul-Kirche. Informationen oder Anmeldungen zu den Veranstaltungen unter Telefon 09851/902440 beim Touristik-Service.