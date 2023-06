Mann bedroht in Dinkelsbühl die Polizei mit Messer und wird angeschossen

In Dinkelsbühl greift ein Mann Polizisten mit einem Messer an, ihm wird daraufhin von einem Beamten ins Bein geschossen. Der Mann muss operiert werden.

Ein Polizist hat in Dinkelsbühl auf einen Mann geschossen, der die Beamten mit einem Messer angegriffen hat. Laut Angaben der Polizei sollen die Beamten gegen 11.30 Uhr nach einem Streit gerufen worden sein. Bei dem Streit, der sich laut Angaben der Polizei im beruflichen Umfeld ergeben hatte, war der Mann wegen seiner Aggressivität aufgefallen, woraufhin eine beteiligte Person die Polizei rief. An der Ecke zwischen Unterem Mauerweg und Wethgasse in Dinkelsbühl traf dann ein Streifenwagen ein: Ein Beamter folgte dem Mann auf eine Brücke, worauf dieser anfing, auf den Beamten mit dem Messer zuzulaufen. Der Beamte sah keinen anderen Ausweg, als dem Mann ins Bein zu schießen.

Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Tatort versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er sofort operiert. Es bestehe keine Lebensgefahr. (AZ)

