In Dinkelsbühl hat ein neues Parkhaus und ein neues Freizeitgelände für Kinder

142 Stellplätze gibt es jetzt in einem neuen Parkhaus in Dinkelsbühl. Gleich nebenan ist für Kinder viel geboten. Für die Projekte bekam die Stadt Fördermittel.

Ein komplett neues Stadtbild mit klarer Struktur und ansprechender Architektur präsentiert sich in Dinkelsbühl zwischen der Christoph-von-Schmid-Grundschule, dem Kinder- und Jugendzentrum, dem Hallenbad und dem Südring. Kürzlich wurden das Freizeitgelände am Kinder- und Jugendzentrum sowie das neue Parkhaus offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Parksituation für das Hallenbad und den Schul- und Freizeitbereich war zuvor ungenügend.

Nicht nur zu wenig Parkraum war vorhanden, auch das städtische Erscheinungsbild entsprach nicht mehr den Anforderungen. Im Zuge der Umgestaltung der Außenanlagen für das Kinder- und Jugendzentrum wurde im Mai vergangenen Jahres mit dem Bau eines Parkhauses begonnen. Die Hanglage fügt das Gebäude gut in das Gelände ein. Auf fünf Ebenen stehen 142 Stellplätze zur Verfügung, davon vier Plätze mit E-Ladesäulen und vier Parkflächen für Menschen mit Behinderung. Auf der gesamten Dachfläche ist eine PV-Anlage angebracht.

Außenfassade aus heimischer Lärche und Gitter

Der besondere Clou ist die Gestaltung der Außenfassade aus heimischer Lärche und verzinktem Maschenstahlgitter. Dieses wurde mit schräglaufenden Holzelementen bestückt, damit die Begrünung an der Südringseite emporranken kann. Die Kosten beliefen sich auf rund 4,5 Millionen Euro und wurde aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ mit etwa 60 Prozent gefördert. „Lebendige Zentren“ passt gut, denn die Altstadtnähe und die Gebührenfreiheit im Parkhaus sind optimale Voraussetzungen für einen touristischen Besuch in Dinkelsbühl, einen entspannten Hallenbadaufenthalt oder einen Ausflug ins südliche Naherholungsgebiet.

Neben dem Parkhaus wurde mit der Neugestaltung des Freizeitgeländes am Kinder- und Jugendzentrum erneut einen Mosaikstein für eine soziale Stadt gesetzt. Für kleinere und größere Kinder hat das neu geschaffene Freizeitgelände mit Kletteranlage, Rutsche und Schaukelbereich, Sitzpodesten, Fahrradparkanlage sowie der Soccerplatz mit Basketballbereich, Kletterfelsen, Parcours-Elementen und dem Chillout-Container alles zu bieten. Eine Gesamtfläche von rund 6500 Quadratmetern wurde komplett neu gestaltet und dabei etwa 1000 Quadratmeter Fläche entsiegelt. 38 neue Bäume und über 4200 Sträucher wurden gepflanzt.

Kletterfelsen und Spielgeräte in Dinkelsbühl

Für Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer wird sich das Areal für Schülerinnen und Schüler zu einer Begegnungsstätte entwickeln, denn ein neuer Campus-Weg verbindet die verschiedenen Schulen des Schulzentrums miteinander. Beim Kletterfelsen oder den Spielgeräten für die Kinder wurde besonders gedämpfter Bodenbelag zur Vermeidung von Unfällen eingebaut. Die Baukosten für die gesamte Umgestaltung betrugen rund 1,4 Millionen Euro und wurden mit etwa 70 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst. Bei der Einweihung bedankte sich Hammer bei Baufirmen, seiner Verwaltung und Planern und den Stadträten für die Unterstützung dieses zukunftsweisenden Projekts. Für beide Baumaßnahmen, die Außenanlage am Kinder- und Jugendzentrum und das Parkhaus, wurden der Stadt rund 3,6 Millionen Euro an Zuschüssen gewährt. Bestens investiertes Geld für eine attraktive Lebensqualität in Dinkelsbühl, so der OB.

