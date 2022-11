Dinkelsbühl

Streik in Dinkelsbühl: Metaller fordern acht Prozent mehr Geld

Acht Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall: Vor den Werkstoren von Werner & Pfleiderer in Dinkelsbühl wurde am Dienstag gestreikt.

Plus Vor den Werkstoren des Unternehmens Werner & Pfleiderer in Dinkelsbühl ist am Dienstag gestreikt worden. Die Arbeitnehmer fordern acht Prozent mehr Geld.

Mit Trillerpfeifen, Ratschengeklapper und Sprechchören haben etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstagvormittag an den Werkstoren der Firma Werner & Pfleiderer in Dinkelsbühl bei einem Streik lautstark ihren Unmut über die Haltung der Arbeitgeber zu den laufenden Tarifverhandlungen laut gemacht. Mit dem Angebot von 3000 Euro steuerfrei auf 30 Monate und keine prozentuale Erhöhung des Tariflohns können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zufrieden sein, führten Uwe Bauer, Bevollmächtigter der IG Metall aus Schwäbisch Hall, und Betriebsratsvorsitzender Werner Ulrich aus.

