Unfall in Dinkelsbühl: Auto fährt 12-Jährige an

Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasst in Dinkelsbühl ein Mädchen und flieht daraufhin. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Donnerstag in Dinkelsbühl von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Mädchen gegen 13.10 Uhr die Ernst-Scheck-Straße überqueren, als sie von der Front eines vorbeifahrenden Fahrzeugs erfasst wurde. Dabei fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht am Oberschenkel.

Die Mutter des Mädchens meldete den Verkehrsunfall am Nachmittag bei der Polizei, nachdem ihre Tochter ihr zu Hause von dem Vorfall erzählt hatte. Das Fahrzeug fuhr nach dem Unfall in Richtung Kreisverkehr weiter. Nähere Informationen zum Auto oder dem Fahrer konnte die Geschädigte nicht geben. Die Polizei Dinkelsbühl bittet um Hinweise unter Telefon 09851/5719-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.