Unrat in der Wörnitz löst Rettungseinsatz an Weihnachten aus

In Dinkelsbühl treiben eine Matratze und Gegenstände in der Wörnitz. Eine Passantin meinte, eine Person gesehen zu haben. Die Rettungskräfte werden alarmiert.

In Dinkelsbühl hat sich an Weihnachten ein größerer Rettungseinsatz abgespielt. Am Samstagvormittag stellte eine Passantin eine Matratze und weitere diverse Gegenstände, in der Wörnitz schwimmend, unter der Brücke Am Brühl fest. Da es laut Polizei offenbar so aussah, als würde mit dem Unrat eine Person in der Wörnitz schwimmen, wurden Rettungskräfte alarmiert, um dies zu überprüfen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelsbühl holten die Gegenstände wieder aus der Wörnitz, eine Person konnte darunter nicht festgestellt werden. Der Unrat wurde durch den Bauhof der Stadt Dinkelsbühl entfernt. (AZ)