Vier Wildunfälle in zwei Tagen im Raum Dinkelsbühl

Ein Wildschwein, ein Dachs, ein Reh und ein Biber überleben die Unfälle nicht. Die Autofahrer bleiben unverletzt.

Gleich vier Wildunfälle haben sich in den vergangenen Tagen im Bereich der Polizei Dinkelsbühl ereignet. Ein Autofahrer kollidierte am Samstag, gegen 18.40 Uhr, auf der Staatsstraße bei Ehingen mit einem Biber. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte am Samstag, gegen 22 Uhr, bei Dürrwangen einen Unfall mit einem Wildschwein. Einen Dachs überfuhr ein 72-Jähriger am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, zwischen Dinkelsbühl und Larrieden auf Höhe Burgstall. Und am Sonntag kollidierte ein 55-jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr bei Wassertrüdingen mit einem Reh.

Polizei: In den Waldstücken langsam fahren

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 4000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Tiere überlebten die Zusammenstöße nicht. Die Polizei Dinkelsbühl appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an die Fahrzeugführer, insbesondere in Waldstücken entsprechen langsam zu fahren und im Falle eines Zusammenstoßes die Unfallstelle zu markieren und unverzüglich die Polizei oder wenn bekannt den zuständigen Jagdpächter zu verständigen. (AZ)