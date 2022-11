Elf Einbrüche in Gartenhäuser: Mehr als 7000 Euro Schaden

Die Polizei vermutet, dass eine Bande in Dinkelsbühl und Wassertrüdingen diverse Diebstähle begangen hat. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Eine Ermittlungsgruppe der PI Dinkelsbühl hat in den vergangenen Tagen insgesamt elf Taten von Einbruchsdelikten in Gartenhäuser aufgenommen. Offensichtlich war nach Angaben der Beamten eine Bande in Dinkelsbühl und in Wassertrüdingen unterwegs. Zwischen Dienstagabend, 8. November, und Mittwochmorgen, 9. November, hebelten und stemmten bislang unbekannte Täter sowohl Fenster als auch Türen von sieben Gartenhäusern in der Schrebergartenkolonie in der Alten Neustädtleiner Straße in Dinkelsbühl auf. Dort drangen sie in die Gebäude ein und entwendeten größtenteils wertvolles Werkzeug.

In Wassertrüdingen sei die Tatzeit nur grob zwischen Montagabend, 7. November, und Donnerstagmorgen, 10. November, eingrenzbar. Möglicherweise jedoch könne auch hier die Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Tatnacht gewesen sein. In der Stadt am Hesselberg wurden vier Gartenhäuser im Bereich der Hertleinsmühle aufgebrochen, schildern die Beamten. Insgesamt entstand bei allen elf Taten ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Entwendungsschaden betrage insgesamt etwa 7000 Euro. Unter dem Diebesgut befanden sich Motorsägen der Firma Stihl, Elektro- und hier insbesondere Akkuwerkzeuge der Marken Bosch und Makita. Aber auch ein wertvoller Lautsprecher und eine Spielkonsole befanden sich unter den gestohlenen Gütern. Wer Beobachtungen in beiden Schrebergartensiedlungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der PI Dinkelsbühl unter Telefon 09851/57190 zu melden. (AZ)

