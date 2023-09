20.000 Euro Schaden bei Brand in Schützenhaus

Die Schießanlage des Dirgenheimer Schützenhauses hat gebrannt. 35 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Samstag gegen 7.30 Uhr zu einem Brand in der Schießanlage des Schützenhauses Dirgenheim in Kirchheim am Ries gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand laut Polizeibericht ein Teil der Schießanlage in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens liege bei etwa 20.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kirchheim, Dirgenheim und Bopfingen, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausgerückt waren. Die Brandursache ist noch unbekannt, heißt es weiter. (AZ)