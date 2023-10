Dirgenheim

Dirgenheim und Kirchheim feiern 50 Jahre Freundschaft

Plus Vor einem halben Jahrhundert wurde Dirgenheim in die Gemeinde Kirchheim eingemeindet. Davon waren zunächst einige gar nicht begeistert.

Von Mark Masuch

50 Jahre ist es her, dass die einst eigenständige Gemeinde Dirgenheim ins benachbarte Kirchheim eingemeindet wurde. Aus anfänglicher Skepsis seitens einiger Bürger und vor allem Gemeinderatsmitglieder ist über die Jahre eine starke und partnerschaftliche Freundschaft geworden. Aus diesem Grund hatten Ortsvorsteher Peter Strobel, der Ortschaftsrat und Bürgermeister Danyel Atalay in den Landgasthof „Zum Kreuz“ geladen. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an Josef Lorenz Müller. Der umtriebige Heimatforscher und offizielle Archivar der Gemeinde hatte in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit das 448 Seiten starke Heimatbuch der Ortschaft verfasst.

Müllers Wirken „nur“ auf die Erstellung der Chronik zu reduzieren, würde dem engagierten Dirgenheimer aber nicht gerecht werden. Seit mehr als 40 Jahren ist er Organist der Pfarrkirche Sankt Georg. Außerdem leitet er als Dirigent seit mehr als 30 Jahren den katholischen Kirchenchor. Zusätzlich war er von 2004 bis 2009 Mitglied im Gemeinderat Kirchheim und ist seit Dezember 2002 im Ortschaftsrat Dirgenheim tätig.

