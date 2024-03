Ein Passionsspiel, das keines ist: Dirgenheim holt Jubiläumsauftritt nach

Plus Die Passionsspielgruppe Dirgenheim hat ihr Jubiliäumsstück „Ein Streiter Gottes“ uraufgeführt. Wer bei dem Stück besonders hervorsticht.

Ein starker Held, ein grässlicher Drache und eine wunderschöne Prinzessin – mit ihrem neuen Stück „Ein Streiter Gottes“ hat die Passionsspielgruppe Dirgenheim ein wahres Heldenepos auf die Bühne der Sankt-Georgskirche gezaubert. Spezialeffekte, gute schauspielerische Leistungen und atemberaubende Musik verschmolzen zu einem spannenden, kurzweiligen, aber in Teilen auch grausamen Spiel, das die Besucher der Premiere zum Schluss zu langanhaltenden stehenden Ovationen veranlasste.

„Ein Streiter Gottes“ hätte bereits 2020 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 750. Jubiläum des Kirchheimer Teilorts aufgeführt werden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte den Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehr als drei Jahre später war es nun aber so weit. Peter Strobel, Vorsitzender der Passionsspieler und Ortsvorsteher Dirgenheims, stand vor vollem Haus auf der Bühne und moderierte das Stück an, das ausnahmsweise kein Passionsspiel ist.