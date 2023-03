Dirgenheim

12:00 Uhr

"Nägel für ein Kreuz" startet: Überzeugendes Passionsspiel vor vollem Haus

„Nägel für ein Kreuz“ ist am Freitag vor vollem Haus in der Sankt-Georgskirche uraufgeführt worden.

Plus Gelungene Premiere des Dirgenheimer Passionsspiels „Nägel für ein Kreuz“ in der Sankt-Georgskirche. Im Mittelpunkt steht der Schmied Japhet.

Von Mark Masuch Artikel anhören Shape

Mit einem wahren Feuerwerk hat sich die Passionsspielgruppe Dirgenheim am Wochenende fulminant zurückgemeldet. Die Inszenierung „Nägel für ein Kreuz“ dreht sich um das zentrale Thema Schuld – in diesem Fall um den Schmied Japhet, der zwar nicht zu Jesus Anklägern zählt, durch das Fertigen der Kreuzigungsnägel jedoch seinen Beitrag am Tode des Gottessohns leistet. Neben dem stimmigen Bühnenbild, der angenehm-träumerischen musikalischen Untermalung und der durchweg guten darstellerischen Leistungen sind vor allem die Liedbeiträge der große Trumpf der Inszenierung. Insbesondere Marias Klagelied unter dem Kreuz ist der emotionale Höhepunkt des Stücks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen