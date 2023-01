Passionsspieler präsentieren im Frühjahr ihr neues Stück „Nägel für ein Kreuz“

Plus Nachdem sich in der Gruppe viel geändert hat, gibt es im März und im April wieder Passionsspiele. Im Mittelpunkt steht diesmal der Schmied.

Das Stück „Nägel für ein Kreuz“ hätte eigentlich 2022 aufgeführt werden sollen, doch Corona machte der Passionsspielgruppe Dirgenheim einen Strich durch die Rechnung. Die Laiendarsteller um den Vorsitzenden Peter Strobel ließen sich jedoch nicht entmutigen. Zwölf Aufführungen sind im März und April 2023 geplant.