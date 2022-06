Stall für 1480 Schweine geplant: Dirgenheimer befürchten Gestank

Plus Ein Landwirt plant, einen Schweinestall bei Dirgenheim zu bauen. Der Ortsvorsteher fordert einen anderen Standort. Der Bauherr sagt aber, er habe keine Alternative.

Nahe Dirgenheim soll ein Schweinestall mit 1480 Plätzen entstehen. Das gefällt nicht jedem, vor allem einigen Anwohnern nicht, die um ihre „gute Luft“ fürchten. Nach Berechnungen des Landratsamts sollen die Geruchsemissionen im gesamten Ortsgebiet aber unter den Richtlinien liegen. Daran zweifelt insbesondere Ortsvorsteher Peter Strobel, dem ein Alternativstandort für den Stall lieber wäre. Bauherr Stefan Baumgärtner ist zwar offen für einen anderen Standort, es sei aber schwierig, ein Alternativgrundstück zu finden, betont er.