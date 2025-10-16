Warum fehlende Zuversicht die Konjunktur in der Baubranche bremst

Die Zukunft der Bauwirtschaft war Thema einer Veranstaltung der Mittelstands-Union Donau-Ries. Dabei ging es um die Frage: Was braucht es für einen wirtschaftlichen Aufschwung?

Kreisvorsitzende Birgit Rößle moderierte die Veranstaltung in Oettingen. Martin Langen ist unter anderem Dozent für Marktforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und hatte gute Nachrichten für die Bauwirtschaft: Mieten und Kaufpreise steigen und damit die Bauaufträge. Auch der soziale Wohnungsbau werde in naher Zukunft boomen.

Bau könne unter drei Vorraussetzungen sein Potanzial entfalten, sagt Langen in Oettingen

Langen sieht drei Voraussetzungen dafür, dass der Bau sein Potenzial entfalten kann: Zuversicht, Bedarf und die nötigen Finanzmittel. Ohne ohne Vertrauen in die Zukunft würde man nicht investieren. Gibt es Zuversicht? Für die Bauwirtschaft ja, meinte Langen mit dem Verweis auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Bei den Verbrauchern gebe es laut Konsumklimaindex des Marktforschungsinstituts GfK zwar stabile Einkommenserwartungen, aber keine Verbesserung bei der Einstellung, zu investieren.

Beim Bedarf ist Langen vorsichtig, der könne sich schnell wieder ändern, wenn etwa eine Rückkehr der vom Krieg geflüchteten Menschen in die Ukraine möglich sei. Ob es genügend Geld gebe? Die Sparquote läge seit längerem bei 300 Milliarden Euro im Jahr. „Wir geben zu wenig aus, wir sind schuld, dass die Konjunktur lahmt.“ Der Grund: fehlende Zuversicht. Dafür müsse die Politik sorgen.

Podiumsdiskussion in Oettingen: Was der Bauwirtschaft helfen würde

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion verwies ein Zuhörer auf „die Rahmenbedingungen am Bau“ (Archäologie und Bodenbelastung). Erwin Taglieber, Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrats, antwortete, das habe die Bundesregierung auch verstanden und daher den Bauturbo entwickelt. Viele Entscheidungen würden jetzt in die Kommunen verlagert, sodass es schneller zu Baugenehmigungen komme. Georg Fetzer, Präsident des Bayerischen Industrieverbands (BIV) Baustoffe, Steine & Erden, verwies darauf, dass man den Bedarf an mineralischen Rohstoffen im Blick halten müsse. Auch hier gäbe es zunehmend mehr Regelungen, die den Abbau erschwerten.

Dr. Matthias Köppel, Leiter Standortpolitik der IHK Schwaben, betonte die schnelle Umsetzung der Koalitionspläne. Hans-Peter Rauch, der Präsident der HWK Schwaben, mahnte Verlässlichkeit für die Planung an. Martin Langen verwies auf einen Markt ohne Regulierungen: Sanierungen. Sie machten 70 Prozent des Volumens des Baumarkts aus. Hier fehle die Zuversicht. Erwin Taglieber hielt dagegen, dass Förderprogramme immer komplizierter würden. Den Wunsch der Firmen formulierte Birgit Rößle so: Vorschriften und Vorgaben reduzieren und den Betrieben vertrauen, denn sie wüssten, was sie tun müssen.