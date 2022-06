Apfelserie: Der Cox Orange ist ein Ausdruck englischer Lebensart

Plus Die Spitzensorte ist der unmittelbare Vorfahr vieler bekannter Ladenäpfel wie Gala, Ellstar, Pinova oder Rubinette. Der Anbau ist nicht gerade einfach.

Es gibt sicherlich genügend Menschen, die von alten Apfelsorten herzlich wenig halten. Dies kann geschmackliche oder andere Gründe haben. Bei der Cox‘ Orangerenette werden jedoch selbst unter dieser Gruppe die meisten gezwungen sein, von einem erlesenen Tafelapfel zu sprechen, ist er doch unmittelbarer Vorfahre bekannter Züchtungen wie z. B. Gala, Elstar, Pinova oder Rubinette.