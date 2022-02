Aufgrund technischer Probleme wurden keine Daten an das RKI gemeldet

Sowohl am Sonntag als auch Montag sind keine Fälle aus dem Donau-Ries-Kreis an das RKI gemeldet worden. Das Landratsamt benennt technische Probleme.

Am Samstag lag der Inzidenzwert für den Landkreis Donau-Ries noch bei 1389,2, an diesem Montag beträgt er bei 1047,5. Doch dieser Unterschied liegt darin begründet, dass sowohl am Sonntag als auch am Montag keine Zahlen an das Robert Koch-Institut gemeldet wurden, die tatsächliche Inzidenz dürfte höher liegen.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Landratsamt mit, dass technische Probleme bei der Übertragung der Fallmeldungen aufgetreten seien. Es werde an der Behebung der Probleme gearbeitet. Durch diese Probleme seien rund 900 Datensätze nicht an das RKI gemeldet worden. Allerdings bedeute diese Zahl nicht die Zahl an Neuinfektionen von Sonntag und Montag, sondern auch Hospitalisierungen und Genesungen, wie die Behörde mitteilt. Diese Werte würden vom Gesundheitsamt ebenfalls übermittelt, eine Differenzierung könne nicht "ohne erheblichen Zusatzaufwand" durchgeführt werden.

Sobald dem RKI die Meldungen zugegangen seien, würden die konkreten Zahlen durch das RKI korrigiert werden, teilt das Landratsamt mit. (jltr)