Eintritt, Parkplätze, Essen: Das muss man zur Donau-Ries-Ausstellung 2025 wissen

Kommende Woche trifft sich der Landkreis bei der Donau-Ries-Ausstellung auf der Nördlinger Kaiserwiese. In diesem Jahr feiert die Messe Jubiläum - sie findet zum 20. Mal statt. Das müssen Besucherinnen und Besucher wissen.
Nördlingen
