Donau-Ries-Ausstellung: Das ist zum Jubiläum geplant

Kaum ist in der Altstadt das letzte Stroh nach dem Stadtmauerfest zusammengekehrt, da wird vor den Toren schon für die nächste Großveranstaltung aufgebaut. Auf der Kaiserwiese stehen die ersten Hallen. Denn vom 1. bis 5. Oktober findet in Nördlingen wieder die Donau-Ries-Ausstellung statt. Die öffnet dort in diesem Jahr zum 20. Mal, mit einem Programm, das für jeden etwas zu bieten hat.

Veranstalter der Messe, die alle zwei Jahre stattfindet, ist seit Mitte der 80er Jahre die Josef Werner Schmid GmbH aus Mörslingen. Man habe die Veranstaltung damals zusammen mit dem Landkreis entwickelt, sagt der heutige Geschäftsführer Josef Albert Schmid. Die erste Messe fand in Donauwörth statt, die zweite Auflage dann 1988 in Nördlingen, damals übrigens noch parallel zum Scharlachrennen. Seit den Anfängen sei die Messe zwar gewachsen, gehe aber „exponentiell nicht ins Unendliche“, wie Schmid sagt. Denn man sei ja eine Ausstellung aus der Region für die Region und somit räumlich begrenzt. Man habe, mit einzelnen Ausnahmen, die ins Konzept passen, kein Interesse, viele überregionale Aussteller dazu zu holen.

Schmid: Donau-Ries-Ausstellung mit Veranstaltungen in Augsburg und Ulm vergleichbar

Schmid ist „absolut begeistert“ vom Landkreis Donau-Ries. Das fange bei der Mentalität der Leute an, „die einfach Bock haben“, wie er sagt. Man könne die Donau-Ries-Ausstellung mit großen Veranstaltungen in Städten wie Augsburg oder Ulm vergleichen. Rund 250 Aussteller sind dabei. „Es ist toll, dass auch in diesem Jahr wieder viele junge Firmen, die zum ersten Mal dabei sind, gesagt haben, wir machen das“, freut sich Schmid.

Sozusagen als Hommage an die kreisrunde Form der Stadt ordnet die JWS die Hallen in Nördlingen immer in Kreisform an, sagt Schmid. Zur 20. Auflage ist wieder einiges geboten: In der Landkreishalle gibt es etwa einen Biergarten, unter anderem mit Spezialitäten aus den Partnerkommunen. Hier präsentiert sich auch das Ehrenamt, mit Mitmachaktionen und einer großen Bühne. In Halle E geht es unter anderem um das Thema Energie. Wer sich über modernes Wohnen informieren möchte, ist in den Hallen B und C richtig. Dort gibt es auch eine Showküche mit wo live gekocht wird. Ein Höhepunkt für Groß und Klein ist sicherlich das Tierzelt des Bayerischen Bauernverbands.

Donauwörth, Oettingen und Möttingen mit eigenen Hallen

Auch Donauwörth, Oettingen und Möttingen präsentieren sich in eigenen Hallen. In der Donauwörther Halle gibt es unter anderem eine Küche zu gewinnen und erste Einblicke in die Planungen der Landesgartenschau 2028. Oettingen zeigt unter anderem sein neu renoviertes Hotel und in der Möttingen-Halle kommen Reiselustige auf ihre Kosten. Hier gibt es Wohnmobile und Caravans zu bestaunen. Eine Sonderschau zum Thema „Leben mit Demenz“ ist in Halle G zu sehen. Neu zum Jubiläum ist in diesem Jahr die Festwirtsfamilie Schnabel dabei, die das Jubiläumsfestzelt bewirtet.

Ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedensten Vorträgen und Aufführungen rundet das Programm der Donau-Ries-Ausstellung ab. So zeigen etwa Sanitäter der Bundeswehr ihre Rettungskompetenz, der Jägerchor tritt auf, Simoms Hundeschule gibt Einblicke in die Hundearbeit und bei einer Podiumsdiskussion geht es um das Thema „Ist landwirtschaftliche Tierhaltung artgerecht?“.

Und worauf freut sich der Veranstalter am meisten? „Auf alles, das Gesamtpaket. Die Donau-Ries-Ausstellung ist einfach ein Treffpunkt für Freunde und Familie. Man trifft Leute, die man lange nicht gesehen hat.“