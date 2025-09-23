Eintritt, Parkplätze, Essen: Das muss man zur Donau-Ries-Ausstellung 2025 wissen

Kommende Woche trifft sich der Landkreis bei der Donau-Ries-Ausstellung auf der Nördlinger Kaiserwiese. In diesem Jahr feiert die Messe Jubiläum - sie findet zum 20. Mal statt. Das müssen Besucherinnen und Besucher wissen.

Wann und wo findet die Ausstellung statt?

Die Donau-Ries-Ausstellung findet von Mittwoch, 1. bis Sonntag, 5. Oktober, auf der Nördlinger Kaiserwiese statt. Die Hallen sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wo kann man parken?

„Parkplätze gibt es ausreichend hinter dem Gelände. Am Feiertag kann man auch die Parkplätze am Kaufland nutzen“, sagt Sandra Campina vom Messeveranstalter Josef Werner Schmid GmbH. Auch Parkplätze am Baldinger Tor seien fußläufig erreichbar.

Was kosten die Tickets?

Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 6,50 Euro. Ermäßigungen gibt es bei Vorlage eines Rentner- oder Behinderteausweises (5,50 Euro). Schüler mit Schülerausweis zahlen keinen Eintritt. Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren ohne Schülerausweis sowie Studenten zahlen vier Euro. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren kostet der Eintritt einen Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene und maixmal drei Kinder bis zwölf Jahre) ist für 13 Euro zu haben. Ab 16 Uhr kostet das Ticket nur noch fünf Euro.

Wie kann man Karten kaufen?

„Man kann seine Karten entweder an der Kasse vor Ort oder online unter www.donauries-ausstellung.de kaufen“, erklärt Sandra Campina. Wer online kauft, bekommt einen QR-Code, der dann an der Kasse gescannt wird. Ob man damit dann auch weniger anstehen muss? „Wir haben so viele Kassen, dass man eigentlich nie lange anstehen muss, ob mit Online- oder normalen Ticket“, sagt Campina.

Gibt es spezielle Ermäßigungen und Aktionen?

Am „Freundinnentag“, Freitag, 2. Oktober, können zwei Personen zum Preis von einer kommen. Am Mittwoch, 1. Oktober, ist Seniorentag. An diesem Tag kostet das Ticket für Senioren nur 4,50 Euro. Tapfheims Altbürgermeister Karl Malz wird beim Seniorennachmittag im Festzelt dabei sein.

Muss man Sicherheitsvorkehrungen am Einlass beachten?

„Nein. Es kann vielleicht sporadische Taschenkontrollen am Einlass geben, aber wir haben keine speziellen Vorgaben oder Dinge, die man beachten muss“, sagt Sandra Campina.

Was ist für Kinder geboten?

Im Kinderpavillon lädt etwa die kommunale Jugendarbeit mit XXL-Spielen ein. „Bei der Verkehrswacht kann man mit Bobby-Cars fahren oder an der alkoholfreien Cocktailbar des BOB Donau-Ries Drinks mixen“, sagt Sandra Campina. Weiterhin gibt es drei Hüpfburgen, Kinderschminken beim BRK und die Möglichkeit, einen Rettungswagen von innen zu entdecken. Im Tierzelt des Bayerischen Bauernverbandes kann man Schweine, Kälber, Hühner und Schafe hautnah erleben und beim Melken der „Kuh Kunigunde“ selbst ausprobieren, wie es funktioniert. In der Halle K lädt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Nördlingen Kinder zu einer spannenden Schnitzeljagd ein.

Was gibt es zu essen?

Zum Jubiläum gibt es in diesem Jahr ein Festzelt, betrieben von der Festwirtsfamilie Schnabel aus Donauwörth. Deftige Gerichte, wie etwa Hähnchen oder Kässpätzle, stehen auf der Speisekarte, verrät Campina. An einem Foodtruck bietet der Festwirt zudem Burgerspezialitäten an. Kreatives Feinbackwerk bietet Christine Gaugler aus Baldingen, ebenfalls im Festzelt. Mit dabei ist auch der Nördlinger Gastronom Valentino Giaracuni. Er backt Pizza und Pinsa. „In der Halle D, wo sich die Stadt Donauwörth präsentiert, gibt es auch Eis“, sagt Sandra Campina. Wer Süßes mag, wird am Crepes-Stand fündig.„In der Landkreishalle gibt es bei Samocca Küchle und Landfrauenkuchen.