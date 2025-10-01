Besuchen Sie die Rieser Nachrichten auf der Donau-Ries-Ausstellung

Es ist wieder so weit: Bei der Donau-Ries-Ausstellung auf der Kaiserwiese in Nördlingen warten auf die Besucherinnen und Besucher Aussteller aus den verschiedensten Bereichen. Auch beim Stand der Rieser Nachrichten ist eine Menge geboten – und es gibt hochwertige Preise zu gewinnen.

Von Mittwoch, 1. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober, von 10 bis 18 Uhr informieren wir Sie an unserem Messestand in Halle N über unsere Heimatzeitung und zeigen Ihnen die neuesten Möglichkeiten der digitalen Ausgabe. Auch ein Probeabo können die Besucherinnen und Besucher abschließen und die Rieser Nachrichten 14 Tage zum Kennenlernen lesen. Für die Kleinen gibt es Kinderschminken mit Glitzertattoos, sowohl für Buben als auch für Mädchen ist etwas dabei. Zeitungsente Paula Print begrüßt die Besucherinnen und Besucher ab Freitag, 3. Oktober. Wo Paula ist, sind auch kleine Geschenke nicht weit. Wer mag, kann sich zum Schluss noch ein Erinnerungsfoto aus unserer Fotobox mitnehmen. Für Basketballfans gibt es am Stand der Rieser Nachrichten eine weitere besondere Überraschung: Am Samstag, 4. Oktober von 15.30 bis 17 Uhr verteilen zwei Spielerinnen der Eigner Angels Nördlingen Autogramme.

Donau-Ries-Rallye der Rieser Nachrichten: Tolle Preise zu gewinnen

Neben einem Besuch am Stand der Rieser Nachrichten sollte man auch die Donau-Ries-Rallye nicht verpassen – denn bei dieser lustigen Schnitzeljagd besteht die Möglichkeit, einen von fünf hochwertigen Preisen zu gewinnen: einen VARTA.wall 10 Speicher im Wert von 6.500 Euro, einen Goldbarren im Wert von etwa 450 Euro sowie Gutscheine für eine Holz-Sonnenliege im Wert von über 400 Euro, für das Legoland Günzburg im Wert von 400 Euro sowie für Architektur- und Energieberatung und gewünschte Planungsleistung der AVS Taglieber GmbH im Wert von 400 Euro. Um eine Chance auf einen Gewinn zu erhalten, besucht man einfach die Stände unserer fünf Gewinnspiel-Partner und holt sich einen Stempel auf einer unserer Spielscheine ab. Die Lebenshilfe Donau-Ries e.V. befindet sich in Halle G, die Sparkasse Nordschwaben und die Grünbeck AG in Halle B, Varta in Halle E und die AVS Taglieber GmbH in Halle O.

Die Spielscheine sind ab 1. Oktober am Eingang der Donau-Ries-Ausstellung erhältlich sowie an den Ständen der Teilnehmer und der Rieser Nachrichten. Wenn der Spielschein bis zum Sonntag, 5. Oktober, komplett ist, wirft man ihn bis spätestens 17 Uhr in die Losbox beim Stand der Rieser Nachrichten. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!