Donau-Ries-Ausstellung in Nördlingen: Tiere streicheln und Gartentipps

Nördlingen

Tiere streicheln und Gartentipps bei der Donau-Ries-Ausstellung

Kälber und Schafe streicheln, Apfelsaft zum Probieren und Ratschläge für den Garten: Das bieten der BBV und die Gartenbauvereine bei der Donau-Ries-Ausstellung.
Von Anna-Lena Schachtner
    Im Tierzelt des BBV können Besucherinnen und Besucher zutrauliche Nutztiere streicheln.
    Im Tierzelt des BBV können Besucherinnen und Besucher zutrauliche Nutztiere streicheln. Foto: Anna-Lena Schachtner

    Eine Gruppe Schweine fläzt sich im Stroh, Kaninchen hoppeln umher, zwei Kälber recken neugierig die Schnauze – und dazwischen entzückte Besucherinnen und Besucher der Donau-Ries-Ausstellung auf der Kaiserwiese in Nördlingen. Im Tierzelt des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) kann man Nutztiere aus aktiven Betrieben aus der Region von Nahem sehen. Auch sonst gibt es auf dem Messegelände viel Natur zu erleben, etwa an den Ständen der Gartenbauvereine.

