Tiere streicheln und Gartentipps bei der Donau-Ries-Ausstellung

Eine Gruppe Schweine fläzt sich im Stroh, Kaninchen hoppeln umher, zwei Kälber recken neugierig die Schnauze – und dazwischen entzückte Besucherinnen und Besucher der Donau-Ries-Ausstellung auf der Kaiserwiese in Nördlingen. Im Tierzelt des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) kann man Nutztiere aus aktiven Betrieben aus der Region von Nahem sehen. Auch sonst gibt es auf dem Messegelände viel Natur zu erleben, etwa an den Ständen der Gartenbauvereine.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis