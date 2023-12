Donau-Ries

Christbaumschauen und Wetterregeln: Bräuche in der Weihnachtszeit

Plus So mancher Brauch um die Weihnachtsfeiertage setzt sich bis heute durch. Andere wiederum sind inzwischen eher mit einem Augenzwinkern zu sehen.

Weihnachten wurde im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte zum wichtigsten Fest der Christenheit. Wie sehr das Weihnachtsfest allerdings noch von heidnischem Gedankengut unserer Vorfahren belastet ist, zeigen die immer noch bei uns vorhandenen und bekannten Bräuche: So soll man demzufolge in diesen Tagen nicht flicken, da man sonst bald vom Doktor zusammengeflickt wird; keine Wäsche aufhängen, da man sonst das Fell eines Stück Viehs aufhängt; nichts ölen, da man sonst den Schinderkarren schmiert. Es hält sich beharrlich die Meinung, in den Tagen nach der Mittwinternacht vom 21. Dezember bis zum 6. Januar seien die Geister und Dämonen frei und ledig! Wodans "Wildes Heer" gehe um, man könne sich jedoch davor schützen, indem man alle Besen des Hauses kreuzweise in die Türen stellt.

Diese heidnischen Bräuche halten sich in der Region

In diesen Tagen soll man auch das Wetter beobachten und daraus Schlüsse für das Wetter im kommenden Jahr ziehen: Regnete es beispielsweise am 26. Dezember (2. Tag), bedeutete dies einen nassen Februar (2. Monat); war es am 28. Dezember (4. Tag) trocken, glaubte man, der April (4. Monat) würde trocken sein. War es am 5. Januar wechselhaft, so erwartete man für den November wechselhaftes Wetter. Schneller – quasi über Nacht – konnte man das Wetter aber auch mit zwölf halben Zwiebelschalen ermitteln, auf die man am Abend Salz gestreut hatte, indem man am nächsten Morgen aus der entstandenen Feuchtigkeit auf der Zwiebel auf Niederschläge im kommenden Jahr schloss. War beispielsweise die an fünfter Stelle liegende Zwiebelhälfte feuchter als andere, so war es dem Bauern nur Recht, denn es galt die Wetterregel: „Viele Gewitter im Mai, schreit der Bauer juchhei!“ Die achte Zwiebel durfte gern trocken sein, denn, so glaubte er, wäre auch der August sonnig und gut für die Einbringung der Getreideernte. Die zwölfte und letzte Zwiebel durfte gern wieder nass sein, denn da hieß es: „Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn in jeder Höh!“ oder „Weihnachten im Schnee, Ostern im Klee.“

