Donau-Ries/Dillingen

Funke-Kaiser (FDP) will Debatte über Weiterbetrieb des AKW Gundremmingen

So sah es aus, als das AKW Gundremmingen noch Strom produzierte. Mittlerweile ist das Kernkraftwerk vom Netz genommen worden.

Plus Maximilian Funke-Kaiser würde darüber nachdenken, das Kernkraftwerk wieder ans Netz zu nehmen. Auch Ulrich Lange will länger auf Kernenergie setzen als geplant.

Das Ende des Atomkraftwerks Gundremmingen bei Günzburg ist eigentlich längst besiegelt. Schließlich wurde es zum 1. Januar dieses Jahres vom Netz genommen, der Rückbau hat bereits begonnen. Doch in den vergangenen Monaten hat sich viel verändert in Deutschland - Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort Energiekrise. FDP-Bundestagsabgeordneter Maximilian Funke-Kaiser, der auch Nordschwaben in Berlin vertritt, fordert nun: "Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir Gundremmingen wieder ans Netz nehmen."

