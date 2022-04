Ein Apfel für Diabetiker: Der Kaiser Alexander vom Oettinger Roßfeld

Plus Die Apfelsorte Kaiser Alexander ist nach einem russischen Zaren benannt. Warum er für Diabetiker besser als andere Sorten geeignet ist.

Kürzlich erreichte eine Karte die Lokalredaktion - darauf abgebildet: herrlich rote Äpfel vor malerischem Rieser Hintergrund. Die Absenderin schrieb auf die Rückseite: „ Oettingen, Blick vom Roßfeld ins Ries – der „Kaiser Alexander“. Dies ist ein erster Hinweis auf die Existenz dieser überregionalen Sorte in unserem Landkreis auf freiem Feld. Benannt worden ist die ukrainisch-russische Sorte nach Zar Alexander I.