Strom-Dilemma zieht weiter seine Kreise – auch im Donau-Ries-Kreis

Ein Vorstand der EnBW geht nicht davon aus, dass Deutschland 85 Prozent des Stroms bis 2045 klimaneutral erzeugen kann. Zu schleppend sei das Ausbau-Tempo.

Über allem stehen zwei Prozentzahlen: Bis 2045 muss in Deutschland der Anteil der klimaneutralen Energien 85 Prozent betragen. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 17,2 Prozent. Ein unrealistisches Ziel oder doch im Bereich des Möglichen? Sebastian Maier, technischer Vorstand des regionalen Energieversorgers EnBW ODR, macht hierzu eine deutliche Aussage: „Beim derzeitigen Ausbautempo und den vorherrschenden Rahmenbedingungen ist das nicht zu schaffen.“

Bei einem Pressegespräch in der Firmenzentrale in Ellwangen forderte Maier daher, seitens der Politik mehr Gas zu geben, insgesamt kürzere Genehmigungsverfahren und eine bessere Strategie. Ein Unternehmen tue jedenfalls alles, um zum Gelingen der Energiewende beizutragen, in dem es in seinem Verbreitungsgebiet kräftig in die erneuerbaren Energien investiere und dafür viel Geld in die Hand nehme, versicherte der Vorstand.

Strom: Beantragte Einspeiseleistung stieg um das 25-fache

Welche Dynamik mittlerweile vorherrsche, machte er an der Entwicklung der EEG-Anlagen deutlich. Seit 2017 sei das Volumen der beantragten Einspeiseleistung zur Stromerzeugung von knapp 100 Megawatt um das 25-Fache auf etwa 1100 Megawatt 2022 angestiegen. Für das laufende Jahr prognostiziert Maier sogar 2000 Megawatt.

Zwei weitere Zahlen unterstreichen die rasante Ausbaugeschwindigkeit: Bis April 2023 seien die Anmeldungen für erneuerbare Energieanlagen im ODR-Gebiet gegenüber dem Vorjahr um 79 Prozent nach oben geschnellt, in Betrieb genommen habe man im gleichen Zeitraum 168 Prozent mehr.

Dieser beeindruckende Geschäftsverlauf werde allerdings vom Fachkräftemangel getrübt, mit dem auch die ODR schwer zu kämpfen habe. Dies führe dazu, so Maier, dass es zu erhöhten Wartezeiten bei der Inbetriebnahme der EEG-Anlagen vor Ort komme. So könne es vorkommen, dass auf dem Dach eine fertige Anlage installiert sei, die Sonne kräftig scheine, aber ein Zähler fehle. Dies führe verständlicherweise zu Unmut bei der Kundschaft. Kurzfristig sehe er keine Lösung für das Personalproblem. Die ODR plane dennoch, in den nächsten Jahren die Beschäftigtenzahl von derzeit 650 auf knapp 1000 Mitarbeiter aufzustocken. Ob dies gelinge, müsse man abwarten.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein zusätzliches Hemmnis für sein Unternehmen stellten die fehlenden Kapazitäten im Stromnetz dar. Die erzeugte Energie könne nicht in ausreichendem Maße vom Erzeugungsort durch die Region geleitet werden, so Maier. Teilweise unendlich lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber auch Bürgerinitiativen behinderten den Netzausbau erheblich. Ein Beispiel dafür sei die siebenjährige Verzögerung der 110-KV-Leitung von Ellwangen bis zum Luntenbuck nach Nördlingen, an der inzwischen gebaut werde. Wäre dieser Prozess schneller gegangen, hätten Solarparks oder Windräder viel schneller angeschlossen werden können, betonte der Vorstand.

Damit die Energiewende gelinge und die dafür notwendigen Bauprojekte, wie Stromtrassen, PV- oder Windkraftanlagen, auch realisiert werden könnten, sei die Akzeptanz der Bevölkerung von ausschlaggebender Bedeutung. In dem Zusammenhang nannte Maier die neuen genossenschaftlichen „Bürgerenergiemodelle“, die er bereits in einem Redaktionsgespräch vorgestellt hatte. Damit wolle die EnBW ODR die Menschen vor Ort an den Energieanlagen beteiligen und darüber hinaus die Wertschöpfung in der Region halten. "Dazu gibt es keine Alternative. Ich tue auch nichts gegen den Willen meiner Kunden“, bekräftigte Maier.

Bürgerenergie in Schmähingen und Dürrenzimmern kommt voran

Die dafür bereits auserkorenen PV-Vorhaben in Schmähingen und Dürrenzimmern befänden sich auf einem guten Weg. In beiden Orten habe sein Unternehmen bereits einige Flächen anpachten können. „Wo es geht, werden wir versuchen, weitere zu bekommen.“ Diese sollten möglichst zusammenhängend sein und in etwa eine Größe von vier Hektar aufwärts haben.

Auf die Frage unserer Redaktion, ob der verhältnismäßig hohe Pachtpreis, den die ODR bereit sei zu zahlen, ein Lockmittel für die Landwirte wäre, meinte Sebastian Maier: „Nein, es ist das Modell, das wir anbieten.“ Der Betrag liege derzeit bei rund 2500 Euro pro Jahr und Hektar. Hinzu komme eine Umsatzbeteiligung an der jeweiligen EEG-Anlage, sodass am Ende der Grundstückseigentümer etwa 3000 Euro erhalte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In seinen allgemeinen Ausführungen zur Politik hatte der ODR-Vorstand neben Kritik auch Lob für die Ampel-Regierung in Berlin übrig. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Gaskrise sei in Berlin richtig und schnell gehandelt worden. In Rekordzeit habe man LNG-Terminals gebaut und den Winter über für Energiesicherheit gesorgt. Die Lage entschärft habe zudem der milde Winter.

Weniger positiv bewertet Maier die Verunsicherung der Bürgerschaft beim Heizungsgesetz, die allein durch das Handeln der Regierung verursacht worden sei. Täglich erlebe dies die ODR im Dialog mit ihren Kundinnen und Kunden.