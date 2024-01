Entnahme aus Rücklage macht niedrigere Bezirksumlage möglich

Der Bezirk Schwaben beschließt den Haushalt 2024 und entlastet schwäbische Landkreise und kreisfreie Städte. Sie stünden vor "gewaltigen Herausforderungen.

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Bezirkstag Schwaben mit vier Gegenstimmen beschlossen, den Hebesatz um 1,5 auf 21,2 Prozentpunkte zu senken. Möglich wurde die Senkung im Wesentlichen durch eine deutliche Entnahme aus den Rücklagen des Bezirks. Das geht aus einer Mitteilung des Bezirks hervor.

Um bereits den Haushaltsentwurf 2024 auszugleichen, hat Bezirkstagspräsident Martin Sailer den Gremien in einem ersten Schritt empfohlen, 40 Millionen Euro aus den Rücklagen zu entnehmen. Von 2022 auf 2023 haben sich diese um rund 50 Millionen Euro auf mehr als 90 Millionen Euro erhöht. „Wir stehen jetzt in der Verantwortung, unsere Rücklagen abzubauen“, betonte Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Für unsere Umlagezahler – und für die Menschen in Schwaben.“ Der Bezirkstag solle aber noch weitergehen: „Bereits im vergangenen Jahr haben viele Bezirksrätinnen und Bezirksräten der Wunsch formuliert, den Hebesatz um bis zu einem Prozentpunkt zu senken. Dass wir heute sogar noch einen halben Punkt weitergehen können, freut mich sehr.“

Landkreise und kreisfreie Städte vor "gewaltigen Herausforderungen"

Die kreisfreien Städte und Landkreise stehen laut Bezirkstagspräsident Sailer vor gewaltigen Herausforderungen wie der Unterbringung von Geflüchteten, der Digitalisierung der Verwaltung und fehlendem Personal. Gerade in diesen Zeiten sei es das Ziel des Bezirks, ein verlässlicher Partner für all jene zu bleiben, die Unterstützung brauchen. Der Gesamthaushalt des Bezirks überschreitet im Jahr 2024 erstmals die Milliarden-Grenze und umfasst knapp 1,1 Milliarden Euro. Der Verwaltungshaushalt steigt auf fast 1 Milliarde Euro an. (AZ)

