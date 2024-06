Fast 13,3 Millionen Euro Hochbauförderung für den Donau-Ries

Der Freistaat fördert über den Finanzausgleich Projekte an öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Wo der Donau-Ries profitiert.

Mit beinahe 13,3 Millionen Euro fördert der Freistaat im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches Investitionen an den öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis Donau-Ries. Laut Digitalminister Fabian Mehring werden 25 Maßnahmen dort bezuschusst. „Wir investieren in unserem Landkreis nach wie vor auf einem hohen Niveau in Schulen und Kindertageseinrichtungen“, sagt auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler ( CSU) in einer Pressemeldung. Bayerweit steht dafür heuer über eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Die höchste Einzelsumme erhält die Stadt Nördlingen mit 2,35 Millionen Euro für den Ersatzneubau des städtischen Hallenbads im Rieser Sportpark. Der Schulverband Rain wird mit 2,3 Millionen Euro beim Ersatzneubau der Johannes-Bayer-Grundschule unterstützt. 2,1 Millionen Euro gibt es für die Erweiterung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen und 1,8 Millionen Euro für die Generalsanierung des Gymnasiums Donauwörth.

Hier sind weitere Projekte:

Gemeinde Auhausen : Erweiterung und Sanierung der evangelischen Kindertageseinrichtung Kleine Oase (340.000 Euro).

: Erweiterung und Sanierung der evangelischen Kleine Oase (340.000 Euro). Gemeinde Hainsfarth : Neubau des Kindergartens Waldfüchs (25.000 Euro).

: Neubau des Kindergartens Waldfüchs (25.000 Euro). Stadt Harburg : Erweiterungen der Kindertageseinrichtung Burgblick (535.000 Euro).

: Erweiterungen der Burgblick (535.000 Euro). Gemeinde Holzheim : Umbau der Kindertageseinrichtung St. Nikolaus (28.000 Euro).

: Umbau der (28.000 Euro). Gemeinde Huisheim : Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Marien (200.000 Euro).

: Erweiterung der (200.000 Euro). Mittelschulverband Monheim : Generalsanierung der Sporthalle (382.000 Euro).

: Generalsanierung der Sporthalle (382.000 Euro). Stadt Monheim : Neubau einer Kindertageseinrichtung (277.000 Euro).

: Neubau einer (277.000 Euro). Gemeinde Münster : Neubau der Kindertageseinrichtung Kindernest (125.000 Euro).

: Neubau der Kindernest (125.000 Euro). Gemeinde Niederschönenfeld : Erweiterung der Kindertageseinrichtung (67.000 Euro).

: Erweiterung der (67.000 Euro). Stadt Rain : Neubau einer Kindertageseinrichtung (950.000 Euro).

: Neubau einer (950.000 Euro). Mittelschulverband Rain : Ersatzneubau der Gebrüder-Lachner-Mittelschule (208.000 Euro).



: der Gebrüder-Lachner-Mittelschule (208.000 Euro). Gemeinde Reimlingen : Sanierung der Kindertageseinrichtung St. Georg (400.000 Euro).

: Sanierung der (400.000 Euro). Stadt Rain : Ersatzneubau der Staatlichen Realschule (200.000 Euro).



: der Staatlichen Realschule (200.000 Euro). Donauwörth : Erweiterung der Gebrüder-Röls-Grundschule in Riedlingen zur Ganztagsschule (63.000 Euro).

: Erweiterung der Gebrüder-Röls-Grundschule in zur Ganztagsschule (63.000 Euro). Donauwörth : Umbau eines bestehenden Gebäudes zur Schaffung eines Kindergartens (130.000 Euro).

: Umbau eines bestehenden Gebäudes zur Schaffung eines Kindergartens (130.000 Euro). Möttingen : Neubau einer Kinderkrippe in Appetshofen (79.000 Euro).

: Neubau einer Kinderkrippe in (79.000 Euro). Möttingen : Sanierung des Kindergartens in Balgheim (30.000 Euro).

: Sanierung des Kindergartens in (30.000 Euro). Nördlingen : Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Montessori Kindertageseinrichtung (44.000 Euro).

: Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Montessori (44.000 Euro). Kleinerdlingen: Umbau des Pfarrhauses in eine Kindertageseinrichtung (160.000 Euro).

(160.000 Euro). Wemding : Anmietung von Räumen zur temporären Unterbringung einer Kinderkrippe (4.477 Euro).

: Anmietung von Räumen zur temporären Unterbringung einer Kinderkrippe (4.477 Euro). Wemding : Erweiterung, Umbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung St. Marien (600.000 Euro). (AZ)

