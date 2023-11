Fast 17 Millionen Euro für den Breitbandausbau im Kreis Donau-Ries

Neun Gemeinden im Landkreis Donau-Ries erhalten Zuwendungsbescheide gegen sogenannte "Graue Flecken". Schnelles Internet ist heute unverzichtbar.

Neun Gemeinden im Landkreis Donau-Ries haben in den vergangenen Tagen Zuwendungsbescheide im Rahmen der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 erhalten. Mit dieser Richtlinie wird das erfolgreiche Graue-Flecken-Förderprogramm fortgesetzt, welches noch unter der unionsgeführten Bundesregierung aufgelegt wurde.

Ulrich Lange, CSU-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Donau-Ries, erklärt in einer Mitteilung: "Ich freue mich sehr, dass so viele Gemeinden im Landkreis Donau-Ries diese Fördermittel erhalten. Denn schnelles Internet ist mittlerweile unverzichtbar, nicht nur für Alltag und Freizeit vieler Menschen, sondern gerade auch für die wirtschaftliche Entwicklung in vielen Branchen und die dringend notwendige Digitalisierung der Verwaltung."

Schnelles Internet für neun Gemeinden im Kreis Donau-Ries

Aber nicht überall gehe der marktwirtschaftliche Ausbau gleichermaßen gut voran. Deshalb ist es lange zufolge sehr wichtig, dass die Ampel-Regierung das Programm fortsetzt. "Denn für starke ländliche Räume und gleichwertige Lebensverhältnisse ist schnelles Internet unerlässlich", sagt Lange.

Die geförderten Gemeinden im Landkreis Donau-Ries sind: Kaisheim (2.808.000 Euro), Deiningen (292.500 Euro), Tagmersheim (966.600 Euro), Marxheim (2.635.000 Euro), Harburg (4.185.000 Euro), Marktoffingen (1.813.500 Euro), Tapfheim (1.345.500 Euro), Rögling (1.603.800 Euro) und Ederheim (1.282.500 Euro). (AZ)