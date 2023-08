Donau-Ries

Georg Wiedemann: "Die CSU hat die Energiewende nicht ernst genug genommen"

Plus Der SPD-Politiker aus Oettingen will erneut ein Mandat für den Stimmkreis Donau-Ries erringen. Über seine Motivation und Wahlkampfhilfe von Kevin Kühnert.

Herr Wiedemann, Sie versuchen es bei der Landtagswahl im Oktober zum zweiten Mal, ein Mandat für den Stimmkreis Donau-Ries zu erringen. Was motiviert Sie, von einem recht aussichtslosen Listenplatz auf der schwäbischen SPD-Liste dennoch anzutreten?



Georg Wiedemann: Zum einen ist es mein eigener Antrieb, es noch mal zu versuchen. Andererseits kann man die Kandidatur sicherlich als Dienst an meiner Partei verstehen. Mit der SPD bin ich Stadt- und Kreisrat geworden und will es erneut probieren, auch auf Landesebene etwas zu erreichen.

Die Umfragen der Bayern-SPD liegen derzeit bei rund zehn Prozent und sind für die SPD-Wahlkämpfer wohl nicht sehr motivierend?



Georg Wiedemann: Ich könnte es jetzt machen wie der Bundeskanzler und sagen, „was interessieren mich die Umfragen“. Realistisch betrachtet ist es freilich schwierig, als SPD in Bayern zu punkten. Aber es gibt noch viele unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Wir kämpfen jedenfalls bis zum Schluss um ein gutes Ergebnis.

