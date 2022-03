Impfbetrügerin weint vor Gericht: "Jetzt denke ich anders darüber"

Plus Eine Frau wird verurteilt, weil sie sich in Nördlingen einen gefälschten Impfausweis besorgt hat. Damit beginnt die juristische Aufarbeitung im Landkreis.

Die Stimme der Frau wird brüchig, sie stockt am Ende ihres Satzes. Richter Gerhard Schamann beruhigt sie, sagt, sie müsse nicht weinen. Die Angeklagte meint, dass sie derzeit etwas nah am Wasser gebaut sei. Die Rieserin ist schwanger - und steht vor Gericht, weil sie einen gefälschten Impfausweis digitalisieren lassen wollte. Mit diesem Prozess beginnt die juristische Aufarbeitung der Impffälschungen im Landkreis Donau-Ries.