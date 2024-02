Donau-Ries

vor 32 Min.

Krankheitswelle im Kreis Donau-Ries: Anfang der Woche war „Land unter“

Plus Erkältungen, Influenza und schwere Atemwegserkrankungen mit RSV bei Kindern: Im Landkreis Donau-Ries sind die Ärztinnen und Ärzte derzeit gefordert. Was hilft?

Von Gitte Händel

Anfang der Woche sei „Land unter“ gewesen in ihrer Gemeinschaftspraxis, berichtet Falk Freisleben aus Donauwörth. Die Patienten hatten Husten, Schnupfen, Magen- und Darmerkrankungen. Eine Häufung dieser Erkrankungen stellen seit etwa zwei Wochen auch Kollegen und Kolleginnen in Rain, Wemding, Oettingen und Nördlingen fest.

Beunruhigend sei das aber nicht, es sei in dieser Jahreszeit eher normal, sagen die Ärztinnen und Ärzte übereinstimmend. In die Praxis von Frau Dr. Maria Luise Holler in Rain kommen vor allem Patientinnen und Patienten mit normalen Erkältungen. Coronaerkrankungen gebe es zurzeit eher weniger, dafür aber mehr Patienten mit Influenza A. Vor allem viele Kinder leiden zurzeit an schwereren Atemwegserkrankungen mit RSV. Sie habe auch schon Säuglinge in die Klinik einweisen müssen, sagt Ärztin Holler. Ihre Empfehlung an die Bevölkerung: „Das Übliche“, sagt sie, „vitaminreich essen, viel an die frische Luft gehen“. Und wenn Babys betroffen sind: „Rechtzeitig zum Arzt gehen!“

