Donau-Ries

06:00 Uhr

Kreisausschuss bestätigt den Schulen ein gutes IT-Niveau

Plus Fast alle Schulen des Landkreises sind mit schnellem Internet ausgestattet. Dennoch wird weiter investiert, vor allem in die WLAN-Infrastruktur.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Eine gute und moderne digitale Ausstattung ist inzwischen eine absolute Grundvoraussetzung für den Unterricht in allen Schulen. Auch im Landkreis Donau-Ries gewinnt dieses Thema eine immer größere Bedeutung, weshalb die Verantwortlichen sehr viel dafür tun, um für die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerschaft beste Voraussetzungen zu schaffen. Im Kreisausschuss ging es am Mittwoch um eine aktuelle Standortbestimmung in Sachen IT und Digitalisierung. Dabei wurde deutlich, dass die Bildungseinrichtungen in diesem Bereich bereits auf einem guten Niveau angelangt sind.

Inzwischen seien nahezu alle Schulen in der Trägerschaft des Landkreises mit gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen ausgestattet, erklärte Andrea Sauer von der Kreiskämmerei. Rund 278.000 Euro seien dafür ausgegeben worden bei einer staatlichen Förderung von 207.000 Euro.

