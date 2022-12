Landkreis Donau-Ries

Kreisumlage rückt in den Mittelpunkt politischer Diskussionen

Plus Jede Erhöhung der Kreisumlage ist für Kommunen ein politischer Kraftakt. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Vorerst wurde darüber noch Stillschweigen vereinbart.

Von Bernd Schied

In Krisenzeiten wie diesen ist es für Städte und Gemeinden, aber gleichermaßen auch für Landkreise, eine besondere Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Durch die stark gestiegenen Bau- und Energiepreise geraten die kommunalen Etats massiv unter Druck. Gerade die Ausgaben für Investitionen bewegen sich mitunter in bisher für nicht vorstellbar gehaltenen Dimensionen. Vor diesem Hintergrund rückt derzeit die Höhe der künftigen Kreisumlage im Landkreis Donau-Ries in den Mittelpunkt der politischen Diskussionen.

